وزير التعليم: جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 اختيار من متعدد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة وضعت اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إعداد وتجهيز أرقام الجلوس وإعداد مقرات اللجان الامتحانية في مختلف المحافظات وتجهيز خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا، لافتًا إلى أنَّ جميع أسئلة الامتحانات ستكون بعيدة تمامًا عن التعقيد.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة اختيار من متعدد

وأكّد شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 في كل المواد الامتحانية للشعبتين العلمية والأدبية، ستكون اختيار من متعدد ولن تحتوي الامتحانات على أي أسئلة مقالية كما يردد البعض، وأنَّ جميع الأسئلة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مشيرًا إلى أنَّ الجميع داخل الوزارة يعمل من أجل إخراج الامتحانات بصورة رائعة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات.

إجراءات صارمة لمنع الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وأوضح وزير التعليم، أنَّ الوزارة ستعمل على تنفيذ إجراءات صارمة، لمواجهة الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، من خلال إغلاق مواقع الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتركيب كاميرات مراقبة داخل مقرات اللجان الامتحانية، لضبط الطلاب الغشاشين، علاوة على تحويل أي محضر غش إلى النيابة العامة، منوهًا إلى أن جميع اللجان ستكون معقمة تماما ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وزير التعليم يوجه طلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

يُذكر أنَّ وزير التعليم كان قد وجه في تصريحات سابقة لـ«الوطن» توجيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2022 قبل عقد الامتحانات، قائلا: «ذاكروا كويس وابتعدوا عن الشائعات والحفظ والتلقين، وجميع أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وبلاش اصطحاب التليفون المحمول والكتاب المدرسي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة»، مؤكّدًا أنَّ جميع اللجان الامتحانية سيتواجد بداخلها كاميرات مراقبة لضبط الطلاب الغشاشين، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب.