«التعليم» تضع 10 إجراءات ضد كورونا في لجان امتحانات الثانوية العامة

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 20 يونيو المقبل، للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 26 من نفس الشهر، للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهي الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل، وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، أبرزها تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان، وإلزام الطلاب والقائمين على الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد داخل اللجان.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الإجراءات الاحترازية، لمواجهة كورونا خلال امتحانات الثانوية العامة:

1- تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة وتطهيرها بشكل دوري طوال أيام الامتحانات.

2- قياس درجة حرارة الطلاب والمراقبين والملاحظين والمشرفين ورؤساء اللجان قبل دخولهم لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

3- تخصيص غرفتي عزل بكل لجنة امتحانية، لتقديم الدعم الطبي لأي طالب أو مراقب أو ملاحظ يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

4- حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة، لمنع الزحام، والحد من انتشار فيروس كورونا.

5- إلزام الطلاب والقائمين على امتحانات الثانوية العامة 2022 بضرورة ارتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد داخل اللجان.

6- تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 16 طالبا، لتحقيق التباعد بينهم، للحد من انتشار كورونا.

7- منع تداول الأدوات والمستلزمات المدرسية بين الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة.

8- الحرص على توفير الأدوية اللازمة بغرف العزل بلجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.

9- تأجيل امتحانات الثانوية العامة لأي طالب مصاب بفيروس كورونا، شرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابته وقت عقد الامتحانات.

10- التشديد على كل طالب بإحضار جميع أدوات الامتحان الخاصة به.

وزير التعليم: سنواجه الغش الإلكتروني بكل حزم

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة مازالت تضع اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، مشيرا إلى أن الوزارة ستواجه الغش الإلكتروني بكل حزم داخل اللجان الامتحانية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، منوها إلى تشديد الرقابة داخل لجان الثانوية العامة لمنع الغش، وتنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.