أحمد حلمي عن تجسيده سيرة نجيب محفوظ: ياريت

أكثر من 15 شهرًا مرت على الإعلان عن عمل درامي ضخم عن السيرة الذاتية للأديب العالمي نجيب محفوظ، والذي يحمل اسم النجيب، للسيناريست عبد الرحيم كمال، ومن بطولة النجم أحمد حلمي، وتم تداول بوستر غير رسمي وقتها عن هذا العمل الفني يتضمن مزجًا في الشكل بين نجيب وحلمي، ولم يتم الحديث عن أية تفاصيل أخرى بعد هذا الإعلان.

مسلسل النجيب بطولة أحمد حلمي

وفي الساعات الماضية تصدر مسلسل النجيب، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، على إثر البيان الذي أصدرته ابنة نجيب محفوظ، وتأكيدها أنه لا توجد مفاوضات في الوقت الحالي لتحويل سيرة والدها لعمل فني، مع الإشارة إلى زيارة حدثت منذ نحو 5 سنوات من قِبل أحمد حلمي وعبد الرحيم كمال، ليتحدثا عن تحويل سيرة نجيب محفوظ وتقديمها فنيًا، وبعد ذلك لم يحدث جديد.

مفاوضات مع ابنة نجيب محفوظ لم تكتمل

وظهر أحمد حلمي، في لقاء تلفزيوني مع برنامج «et بالعربي»، وتحدث عن مسلسل النجيب، والذي وصفه بأنه يتمنى تقديم هذا العمل الدرامي: « أمنيتي إني أعمله مع عبد الرحيم كمال، وفعلًا اتكلمنا فيه مع بنت نجيب محفوظ، كانت موافقة لكن معرفش واقفين فين دلوقتي» في إشارة منه إلى المفاوضات معها والتحضيرات اللازمة لظهور هذا المسلسل للنور.

وعاد الفنان أحمد حلمي إلى السينما من خلال فيلم واحد تاني، مع روبي ونسرين أمين وأحمد مالك ونور إيهاب، والذي بدأ عرضه في دور العرض السينمائي مع عيد الفطر الماضي وتصدرت إيراداته شباك التذاكر، وذلك بعد آخر أفلامه خيال مآتة الذي عرض عام 2019 مع منة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسني.