أحمد حلمي: كتبت فيلما يجمعني ومنى زكي من 10 سنوات

كشف الفنان أحمد حلمي، عن وجود مشروع فني يجمعه وزوجته منى زكي، قام بكتابته منذ عدة سنوات، ورغم حماستهما الشديدة للتعاون من خلال هذا العمل، إلا أن هذا المشروع لم ير النور حتى هذه اللحظة، وذلك حسب تصريحات حلمي التليفزيونية.

أحمد حلمي ومنى زكي في انتظار عمل فني يجمعهما

وأشار الفنان أحمد حلمي، خلال لقاء له في برنامج «et بالعربي»، إلى أسباب عدم تعاونه وزوجته الفنانة منى زكي في عمل سينمائي مشترك، بتأكيده عدم وجود فكرة تستفزهما للظهور سويًا: «نادرا لما نلاقي عمل يستفزنا، ممكن يجي حاجة دوري مش حلو فيه، أو يجي ليها حاجة مش مناسبة».

أحمد حلمي يتمنى تقديم فيلم بعيد عن الكوميديا

وأكد «حلمي» أنه ومنى زكي متحمسان جدًا للتعاون سويًا والظهور على شاشة السينما: «إحنا متحمسين نعمل حاجة سوا جدًا»، متابعًا: «فيه فيلم كتبته من 10 سنين، ونفسي نعمله مع بعض، وعاجبها جدًا، وميكس في كذا حاجة».

وبعد نجاح فيلم واحد تاني الذي بدأ عرضه في السينما في عيد الفطر الماضي، وتصدره إيرادات شباك التذاكر، قال أحمد حلمي، إنه يتمنى أن يكون فيلمه القادم بعيدًا عن الكوميديا.

ظهر أحمد حلمي ومنى زكي معًا، في فيلم ليه خلتني أحبك عام 2000 مع كريم عبد العزيز، وحلا شيحة، رجاء الجداوي، تأليف وليد يوسف، وإخراج ساندرا نشأت.

كما قدما سويًا فيلم سهر الليالي عام 2003، مع حنان ترك، وفتحي عبد الوهاب، وشريف منير، وعلا غانم، تأليف تامر حبيب، إخراج هاني خليفة.