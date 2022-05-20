فيلم «واحد تاني» لأحمد حلمي يتصدر الإيرادات و«فارس» يتذيل القائمة

حافظ فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي على صدارة الإيرادات في دور العرض السينمائية، أمس حيث حقق مليون و195 ألف جنيه في شباك التذاكر، وذلك حسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم للتوزيع.

أبطال فيلم «واحد تاني»

فيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، محمود حافظ، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، محمد التاجي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

وجاء في المركز الثاني في قائمة الإيردات فيلم «العنكبوت» للفنان أحمد السقا، الذي حصد أمس 546 ألف و581 جنيه من إجمالي الإيرادات التب بلغت مليوني و106 ألف جنيه.

أبطال فيلم «العنكبوت»

فيلم «العنكبوت» شارك في بطولته بجوار أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، وعدد آخر من الفنانين، فضلًا عن مجموعة من ضيوف الشرف وهم: محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

بينما بلغت إيرادات فيلم «زومبي» 286 ألف و547 جنيه، محتلا المركز الثالث وقبل الأخير في قائمة إيرادات الأفلام، والفيلم من بطولة علي ربيع، وحمدى الميرغني، ويزو، وهاجر أحمد، وكريم عفيفى ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.

إيرادات فيلم «فارس»

وجاء فيلم «فارس» في المرتبة الأخيرة إذ أنه لم يحقق سوى 78 ألف و251 جنيه، والعمل من بطولة أحمد زاهر، عابد عناني، إيمان العاصي، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.