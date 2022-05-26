عرض مسرحية «عائلة تس» في موسم جدة الخميس المقبل

يستعد فريق عمل مسرحية «عائلة تس» لبداية عرضها على المسرح العربي، الخميس المقبل، ضمن فعاليات موسم جدة، ومن المقرر أن يستمر عرضها لمدة 4 أيام، في الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2022.

مسرحية «عائلة تس»

وقد سبق وجرى عرض مسرحية «عائلة تس»، ضمن فاعليات موسم الرياض في نوفمبر عام 2021، وحقق العرض المسرحي نجاحا كبيرا، ونفذت تذاكر العرض قبل أيام من انطلاقه.

وتدور أحداث المسرحية حول «حشمت»، رجل ثري أوشك على إعلان إفلاسه، لكن أبناءه الأربعة يحاولون مساعدته في ابتكار حلول عملية تنقذ العائلة من أزمة الإفلاس، في إطار كوميدي.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، أبرزهم الفنان بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، وشيماء سيف، محمد سلام، أوس أوس، إضافة إلى سليمان عيد، فكرة آلاء الغزالي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج أوتاكا.

شيماء سيف تروج للعرض المسرحي

وحرصت الفنانة شيماء سيف على الترويج للعرض المسرحي؛ إذ نشرت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» البوستر الدعائي له، والذي يضم جميع أبطال العرض.

وعلقت شيماء سيف، على البوستر، قائلة: «مسرحية تس.. استنونا في موسم جدة من الخميس 2 يونيو إلى الأحد 5 يونيو، الساعة 10 مساء على المسرح العربي سيتي ووك جدة».

شيماء سيف في مسلسل احلام سعيدة

وتألقت شيماء سيف خلال الموسم الرمضاني 2022، بمسلسل «أحلام سعيدة»، أمام الفنانة يسرا.

وجسدت شيماء خلال المسلسل شخصية «صدفة الخادمة»، التي تعمل لدى ديدي هانم.

مسلسل «أحلام سعيدة» شارك فيه عدد من النجوم من بينهم: يسرا، وغادة عادل، وشيماء سيف، ومي كساب، وانتصار، وعماد رشاد، ونبيل نور الدين، ونور محمود، وسامي مغاوري، من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.