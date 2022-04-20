مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 19 بطولة شيماء سيف والقنوات الناقلة

تتوالى الأحداث في المسلسل الذي يحظى بنسب مشاهدات عالية خاصة من قبل الأطفال نظرا لأحداثه الكوميدية بين الروبوتين لذيذ وزومبا، لذا نعرض فيما يلي مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 19 والقنوات الناقلة، لمعرفة ما سيحدث في الحلقة الجديدة التي تعرض مساء اليوم.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 18

وبدأت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 18 بمنافسة بين بين الروبوت لذيذ وزومبا والروبوت متين، واستطاع لذيذ وزومبا الفوز في المسابقة.

ومع توالي المباريات استطاع يوسف أن يفوز في النهاية.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 19 والقنوات الناقلة، يذاع العمل على شبكة قنوات الحياة، العرض الأول يكون في تمام الساعة 6.20 مساءً على قناة الحياة، والإعادة في الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 10.30 صباح اليوم التالي.

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، بشكل حصري على قناة الحياة ومنصة Watch It.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة.