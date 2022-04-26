مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25 بطولة شيماء سيف والقنوات الناقلة

يجذب مسلسل «في بيتنا روبوت 2» العديد من المشاهدين بجميع الفئات العمرية المختلفة، لأحداثه الكوميدية السريعة والمتلاحقة، خاصة بين الدويتو زومبا ولذيذ، لذا يبحث الكثيرون عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 والحلقة 25 بطولة شيماء سيف والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25 بطولة شيماء سيف

يُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 يوميًا عبر قناة الحياة، 3 مرات يوميًا، الأولى في تمام الساعة 6:20 مساءً بعد أذان المغرب، والثانية الساعة 1:50 صباحًا، والثالثة في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل في بيتنا روبوت 2

التردد: 12206.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ومعامل الترميز 27500.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 24

شهدت أحداث الحلقة 24 من المسلسل التي عرضت مساء أمس، حصريًا على شبكة قنوات الحياة، استمرار سامح في محاولاته، السيطرة على الروبوتات زومبا ولذيذ من أجل الفوز والتفوق بالمسابقة، على الرغم من محاولات يوسف نفسه استعادة السيطرة على لذيذ وزومبا، وفى سبيل ذلك يذهب سامح إلى منطقة مشبوهة للبحث عن «فيروس»، حتى يستطيع اختراق نظام لذيذ وزومبا، للنجاح في المسابقة والفوز على يوسف.

وبالفعل ينجح سامح في السيطرة على الروبوت زومبا ولذيذ، لهذا ينتظر متابعو المسلسل عرض الحلقة 25 مساء اليوم، لمعرفة خطوات يوسف المقبلة للسيطرة على الروبوتات.