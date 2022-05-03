يسرا عن شيماء سيف: كوميدية بشكل مش طبيعي.. دي ممكن تضحك الكراسي

أعربت الفنانة يسرا عن إعجابها بالفنانة شيماء سيف التي شاركتها في مسلسل أحلام سعيدة، قائلة: «كانت شخصية صدفة لايقة عليها جدا وشيماء شخصية كوميدية غير طبيعية ممكن تضحك الكراسي».

بعض الإفيهات في المسلسل لم تكن داخل النص

وأضافت يسرا في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة on، «مشاهد كتيرة عدتها أكتر من مرة بسبب الضحك من شيماء سيف.. والاستاذ عمرو عرفة خلاني عدت المشهد أكثر من مرة لأن المشهد من المفترض مضحكش فيه لكن مقدرتش أمسك نفسي، ولما كنت بعيد كان برضه بيبقى باين عليا الضحك وكانت كتافي بتهتز من الضحك، عمرو عرفة لوحده كوميدي ودمه خفيف».

وكشفت يسرا أن بعض الإيفيهات التي قالتها في مسلسل أحلام سعيدة كانت عن شخصيتها الحقيقية وليست جميعها في النص، قائلة: «مشهد تعليم اللغة الفرنسية مع الفنانة غادة عادل لما قولتلها ماعدتيش تنطقي فرنساوي خالص ولا تتكلميه ولا أي لغة تانية ده كان طالع مني أنا».

يسرا: ديدي هانم نموذج موجود في المجتمع.. أعرف تلاتة زيها

ولفتت إلى أن شخصية «ديدي هانم» بالفعل موجودة في الحياة العادية، قائلة: «فيه نماذج زي ديدي هانم موجودة في المجتمع، وأنا شخصيا أعرف 3 نماذج ودي طبيعتهم مش عنتزة لكن هما كده بطبيعتهم».

من جانبها، قالت الفنانة غادة عادل إن شخصية «شيرين»، التي قامت أدتها في المسلسل كانت لديها إحساس بالذنب غير طبيعي لأنها صدمت يسرا في المسلسل.