مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 24 بطولة شيماء سيف والقنوات الناقلة

يحظى مسلسل في بيتنا روبوت 2 بكثير من المشاهدات، حيث نجح في استقطاب الكثيرين خاصة الأطفال، لذا يبحث الكثيرون عن مواعيد عرض المسلسل والحلقة الـ24 منه والقوات الناقلة له، حيث شهدت أحداث الحلقة السابقة استمرار محاولات سامح في السيطرة على الروبوت لذيذ وزومبا، لربح المسابقة والتفوق على يوسف، ويذهب إلى منطقة مشبوهة ويسأل عن شخص يدعى «فيروس»، لمساعدته في اختراق نظام عمل الروبوت لذيذ وزومبا، للنجاح في المسابقة والفوز على المهندس يوسف.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

وتنتهي الحلقة في إطار من التشويق، بعد أن تمكن سامح من السيطرة على زومبا ولذيذ، لذا ينتظر العديد من متابعيه عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 24 بطولة شيماء سيف والقنوات الناقلة، وما سيحدث فيها من منافسة بين يوسف وسامح.

يُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 يوميًا عبر قناة الحياة، ثلاث مرات يوميا، الأولى في تمام الساعة 6:20 مساءً بعد أذان المغرب، والثانية الساعة 1:50 صباحًا، والثالثة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل فى بيتنا روبوت 2

التردد: 12206

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

ومعامل الترميز 27500.