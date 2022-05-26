«التعليم» تنشر مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة، الخاصة بالشعب علمي/علوم، علمي/رياضيات، وأدبي، وتشمل المناهج بأكملها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، وذلك عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/openbook/books

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أنه ستجرى نشر مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «وفاءً بالوعد، انتظروا نشر مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة خلال ساعة من الآن أو في الساعات الأولى من صباح الخميس 26 مايو 2022، كما وعدنا منذ أيام».

امتحانات الثانوية العامة تبدأ 20 يونيو

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن عقد امتحانات الثانوية العامة يوم 20 يونيو المقبل، للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 26 من الشهر ذاته، للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهي يوم 21 يوليو 2022.

وكشفت الوزارة عن ومجموعة من الإجراءات اللازمة لمواجهة الغش الإلكتروني، منها أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 سيكون بها كاميرات مراقبة، لضبط الطلاب الغشاشين مع وضع خطة شاملة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية، تشمل حظر تواجد دخول التليفون المحمول داخل اللجان، وإغلاق جميع مواقع الغش عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعدم السماح لأي طالب بدخول اللجان بالكتاب المدرسي، بالإضافة إلى تحويل جميع محاضر الغش إلى النيابة العامة، لتوقيع أقصى العقوبات على الطلاب الغشاشين، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الممتحنين.