«التعليم» تكشف تفاصيل تصحيح العينة العشوائية لامتحان هندسة إعدادي بالقاهرة

كشف محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، تفاصيل تصحيح العينة العشوائية لمادة الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الذين أدوها اليوم باللغة العربية والتراجم، واشتكى الطلاب من صعوبة الأسئلة لكونها بها أفكار جديدة ومعقدة.

النسبة الإجمالية كانت 85%

وأضاف «عطية» في بيان عاجل له، أن النسبة الإجمالية كانت 85%، وجميع الإدارات التعليمية الـ 33 على مستوى المحافظة سجلت نسبة تصحيح العينة العشوائية ما بين 82% إلى 96%، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها في المديرية لم ترصد أي شكاوى.

ونوه مدير مديرية تعليم القاهرة، بأنه طالب بالتأكد وسرعة الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية ليطمئن بنفسه على نسبة ومستوى أداء الطلبة، وردا على تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي رصدتها غرفة العمليات.

أسئلة للذكاء

وأشار إلى أن الامتحان مناسب ومتنوع ويوجد به أسئلة للذكاء فهو امتحان هندسة يحتاج إلى تفكير وليس حفظ وتلقين، والجزء الخاص بالرسم هو الجزء العملي المهاري، موجهًا رسالته للطلاب وأولياء الأمور بأن التصحيح لصالح الطالب دائما فالامتحان هو قياس مستوى أداء الطالب لتنمية جوانب الضعف وتحديد جوانب القوة لديه.

وشدد على الطلاب بضرورة التركيز في مراجعة امتحان مادة العلوم الذي يعقد غدًا ورقيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية ضد كورونا.