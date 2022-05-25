عاجل.. «التعليم» تبحث تطبيق منهجية الجدارات في العام الدراسي الجديد

ناقش أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، ما يخص قبول طلاب التعليم المزدوج لعام 2023/2022، وعرض مقترح بتنسيق القبول للطلبة الجدد على مستوى محافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2022، وعدد الطلبة الجدد المطلوبة بمدارس التعليم المزدوج «مدارس كاملة- مدارس فصول ملحقة» على مستوى محافظة الجيزة، بجانب عرض التوسعات في التعليم المزدوج للعام وتوفير عدد من الفرص التدريبية المتاحة للعام الدراسي2023/2022.

توفير زي رسمي لطلاب التعليم المزدوج

وأكد «سلومة» في بيان له، أن يكون الإعلان عن التعليم المزدوج بالمدارس والوحدة الإقليمية وموقع المديرية، وبحث توفير زي رسمي لطلاب التعليم المزدوج ووضع آلية لتنسيق القبول بين الوحدة الاقليمية للتعليم والتدريب المزدوج في محافظة الجيزة وبين وحدة جنوب الجيزة وموقف المناهج القائمة على الجدارات وكيفية تطبيقها.

ونوه أشرف سلومة، بأهمية التواصل مع رجال الأعمال، لتوفير فرص عمل للتوسع فى التعليم المزدوج، واختيار أفضل العناصر من المتقدمين من خلال مقابلات أثناء التقدم وفق ضوابط محددة.

اجتماع الأمانة الفنية الفرعية بالجيزة

جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة الفنية الفرعية بالجيزة للتعليم المزدوج، برئاسة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، داخل قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية للأمانة الفنية الفرعية بالجيزة للتعليم المزدوج.

وحضر الاجتماع مديرو مدارس التعليم والتدريب المزدوج (الملحقة والمستقلة)، والوحدة الإقليمية للتعليم والتدريب المزدوج بالجيزة وإدارة التعليم المزدوج بالمديرية والإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بالوزارة.