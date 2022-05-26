تفاصيل مسرحية «الحفيد» لـ بوسي قبل عرضها اليوم

يواصل فريق عمل مسرحية «الحفيد» البروفات الخاصة بالعرض، قبل ساعات من انطلاقه على المسرح القومي مساء اليوم في التاسعة مساء.

مسرحية «الحفيد» تعرض طوال أيام الاسبوع ما عدا الأربعاء «إجازة المسرح القومي»، وجرى طرح 3 فئات لتذاكر العرض المسرحي فئات «55 جنيها، 75 جنيها، 105 جنيهات»

مسرحية «الحفيد»

«الحفيد» عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، سبق وجرى تقديمها خلال فيلم «الحفيد»، وهذه المرة يجرى إعادتها في شكل عرض مسرحي كوميدي، يناقش العادات والتقاليد الأسرية بشكل كوميدي.

مسرحية الحفيد، بطولة لوسي، وعابد عناني، وتامر فرج، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، و ديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية للمسرح القومي، على موقع «فيسبوك»، موعد انطلاق مسرحية الحفيد، للفنانة لوسى وعابد عناني، بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة، التي استمرت لمدة أشهر على خشبة المسرح، مشيرة إلى أن العد التنازلي قد بدأ بالفعل، على أن يرفع الستار اليوم الخميس، في تمام الساعة 9 مساءً.

إصابة لوسي أثناء بروفات العرض المسرحي

وتعرضت لوسي اثناء بروفات العرض المسرحي إلى إصابة في قدمها، أثناء أداء بعض الرقصات، بعد أن «خبطها» أحد الراقصين بحذائه في قدمها، ما أدى إلى تهتكها، واضطرت إلى الحصول علي راحة في المنزل، لحين شفائها التام، واستأنفت البروفات بعد إجازة قصيرة، بحسب تصريحاتها لـ«الوطن».

تفاصيل فيلم «الحفيد»

يذكر أن فيلم «الحفيد» عرض عام 1975، وحقق نجاحا كبيرا آنذاك، ومازال حتى الآن يحظى بإعجاب الجمهور عند عرضه على شاشة التليفزيون، وهو من إخراج عاطف سالم، وتأليف عبدالحميد جودة السحار، وسيناريو أحمد عبدالوهاب، بطولة نور الشريف وميرفت أمين، ومنى جبر وعبدالمنعم مدبولي وكريمة مختار، ومحمود عبدالعزيز ونسرين ووحيد سيف، ودينا عبدالله.