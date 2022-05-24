أسعار تذاكر مسرحية «الحفيد» على المسرح القومي.. تبدأ بـ55 جنيها

يستعد المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح لتقديم العرض المسرحي الجديد «الحفيد»، عن رواية الأديب الراحل عبدالحميد جودة السحار، حيث أعلن الفنان إيهاب فهي مدير المسرح القومي، افتتاح عرض «الحفيد» بعد غد الخميس في التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، ويستمر العرض يوميا في الموعد ذاته عدا الأربعاء من كل أسبوع.

حجز تذاكر مسرحية «الحفيد»

ويمكن للجمهور حجز تذاكر مسرحية الحفيد، حيث تتاح بـ3 أسعار كما يلي: 55 جنيها، و75 جنيها، و150 جنيها.

وأعلن المخرج يوسف المنصور في بيان صحفي سابق، أنّ فريق العمل أجرى بروفات العرض خلال الفترة الماضية، حيث تتناول المسرحية قضايا الأسرة المصرية في قالب كوميدي اجتماعي، مشيرا إلى العرض مأخوذ عن رواية الحفيد للكاتب عبدالحميد جوده السحار.

ويناقش العرض قضايا الأسرة المصرية في إطار كوميدي اجتماعي، إذ يتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي بالتأثير الذي تتركه في الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

العرض بطولة نخبة من النجوم من بينهم: لوسي، عابد عناني، تامر فرج ، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

عبدالحميد جودة السحار

وعبدالحميد جودة السحار، أديب وروائي من مواليد القاهرة في 25 أبريل 1913، عمل منتجا ومؤلفا وكاتبا للسيناريو، وكان أول فيلم يكتبه وينتجه للسينما هو «درب المهابيل»، ثم كتب بعد ذلك العديد من الروايات للسينما منها: ألمظ وعبده الحامولي، مراتي مدير عام، أم العروسة، وكان أحد الأعضاء المؤسسين لـ«لجنة النشر للجامعيين»، التي يرجع إليها الفضل في نشر أوائل أعمال الأديب نجيب محفوظ، وتوفي «السحار» فيها في 22 يناير 1974.