وزير التعليم ينشر تفاصيل مجلدات المفاهيم: ستكون على مقعد كل طالب

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة حول مجلدات المفاهيم، التي سيجرى توزيعها على طلاب الثانوية العامة.

ونشر «شوقي» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة بها تفاصيل مجلدات المفاهيم، قائلًا: «مجلد علمي علوم 624.. صفحه مجلد علمي رياضة 496 صفحة.. مجلد أدبي 240 صفحة».

المجلدات ستكون على مقعد كل طالب قبل الامتحان

وأضاف وزير التعليم: «المطابع تسابق الزمن كي تطبع الآن مئات الآلاف من المجلدات، وتوزعها على المحافظات والقرى والنجوع، حتى تكون على مقعد كل طالب في تخصصه قبل كل امتحان، هدية مجانية من الدولة المصرية، لتنفيذ الامتحان بنظام الأوبن بوك».

نشر كيو آر كود لتحميل المجلدات

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم، قد نشر، صورا لـ«كيو آر كود» لمجلدات مفاهيم علمي «علوم، ورياضة» وأدبي لطلاب الثانوية العامة، بسبب الضغط الشديد على موقع المجلدات الذي نشرته الوزارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكتب الوزير: «مجلدات مفاهيم علمي علوم + علمي رياضيات + أدبي.. نظرا للضغط الهائل على موقع الوزارة يمكن استخدام الـQR Code هنا لتحميل مجلد مفاهيم الخاص بشعبتك من موقع بديل».

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد نشرت منذ ساعات مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة، الخاصة بالشعب علمي/علوم، علمي/رياضيات، وأدبي، وتشمل المناهج بأكملها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، عبر الرابط التالي: https://moe.gov.eg/openbook/books