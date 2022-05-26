وزير التعليم ينشر الـQR Code بديلا لمجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صورا لـ«كيو آر كود» لمجلدات مفاهيم علمي «علوم، ورياضة» وأدبي لطلاب الثانوية العامة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نظرًا للضغط الشديد على موقع المجلدات الذي نشرته الوزارة منذ قليل.

وكتب «شوقي»: «مجلدات مفاهيم علمي علوم + علمي رياضيات + أدبي.. نظرا للضغط الهائل على موقع الوزارة يمكن استخدام الـQR Code هنا لتحميل مجلد مفاهيم الخاص بشعبتك من موقع بديل».

الوزارة تنشر رابط لتحميل مجلدات المفاهيم

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد نشرت منذ ساعات مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة، الخاصة بالشعب علمي/علوم، علمي/رياضيات، وأدبي، وتشمل المناهج بأكملها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/openbook/books

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أنه ستجرى نشر مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «وفاءً بالوعد، انتظروا نشر مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة خلال ساعة من الآن أو في الساعات الأولى من صباح الخميس 26 مايو 2022، كما وعدنا منذ أيام».

وستعقد امتحانات الثانوية العامة يوم 20 يونيو المقبل، للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 26 من الشهر ذاته، للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهي يوم 21 يوليو 2022، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم.