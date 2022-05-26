دفن شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بالإسماعيلية.. بينهما ضابط شرطة 

أمرت جهات التحقيق، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، بدفن جثماني شخصين، بينهم ضابط شرطة، توفيا في حادث مروري في حادث على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد».

وانتقلت جهات التحقيق، ومفتش الصحة، لمعاينة الجثامنين، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث قبل تسليمهما.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم السيارة رقم «6976 ط ل ج» مع السيارة رقم «5819 ط ص ن»، أمام عزبة المنشار.

نقل المتوفيين بسيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد»، لنقل المتوفيين إلى المستشفى.

وقالت المصادر الطبية، إن المتوفيين أصيبا بتوقف في عضلة القلب وجروح بالرأس والجسم، وتوفيا فور وصولهما المستشفى.

وأسفر الحادث عن وفاة نقيب الشرطة محمود فريد بدران، معاون مباحث مركز شرطة أبو صوير في الإسماعيلية، ومقيم بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، والمهندس المهندس سالم أحمد سالم، مقيم بمركز أبوصوير بالإسماعيلية.

إصابة شاب بإصابات بالغة في حادث قرب أبوصوير

وفي سياق آخر، أصيب شاب في العشرينيات من عمره بإصابات بالغة جراء تصادم سيارة ملاكي مع شجرة وانقلابها على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، مساء أمس الأربعاء.

وقالت المصادر، إن سيارة ملاكي تحمل لوحات «س ل 6792» تعرضت للانقلاب والاصطدام بشجرة على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، قرب منطقة الجرايشة بأبوصوير.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الشاب المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر أمنية، إن عجلة القيادة اختلت في يد السائق بسبب انفجار إطار السيارة، ما تسبب في انقلابها وإصابة محمد علي أحمد عبد الله، 21 عاماً، مقيم بشارع الدقهلية بحي ثاني بالإسماعيلية بإصابات بالغة.