ارتفاع درجات الحرارة في الإسماعيلية لليوم الثالث على التوالي

شهدت محافظة الإسماعيلية لليوم الثالث على التوالي، ارتفاعا في درجات الحرارة، والتي وصلت إلى 43 درجة مئوية مع شبورة خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم على الطرق السريعة والصحراوية.

وسجلت درجة الحرارة اليوم الأربعاء في الإسماعيلية، 34 درجة للعظمى و18 للصغرى، في ارتفاع 6 درجات عن السبت الماضي، والذي شهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة استمر لمدة يومين.

الأرصاد: موجة حارة على مدار الأسبوع

وقال بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة تتوالى تدريجيا حتى نهاية الأسبوع المقبل لتسود أجواء حارة على كافة الأنحاء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، كما ترتفع درجة الحرارة الصغرى نسبيا لتسود أجواء لطيفة وعلى إثرها يمكن تخفيف الملابس ليلا.

وأضاف البيان، أن حركة الرياح تنشط على بعض المناطق، مشيراً إلى أن هناك فرص لتكون الشبورة المائية على الدلتا والسواحل الشرقية، وتؤدي لانخفاض كبير في الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة.

الأرصاد: طقس حار على القاهرة

وأوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع مستمر من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في إقليم القناة وسيناء اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في كافة أنحاء المحافظة استعدادا لأي طارئ، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.