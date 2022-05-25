إصابة شاب بحادث على طريق الإسماعيلية الزقازيق.. «العربية خبطت في شجرة»

أصيب شاب في العشرينات من عمره بإصابات بالغة، جراء تصادم سيارته الملاكي مع شجرة، وانقلابها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مركز شرطة أبوصوير، يفيد بتصادم سيارة ملاكي «س ل-6792» على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي قرب منطقة الجرايشة بأبوصوير.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الشاب المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الأمنية والطبية، إن المصاب يُدعى محمد علي أحمد عبد الل، ويبلغ من العمر 21 عامًا، ومقيم بشارع الدقهلية بحي ثاني بالإسماعيلية، وعلى الفور دفع الدكتور حسن درويش رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، بسيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث وفتح الطريق للمسافرين.

مصرع شخصين وإصابة 15 في حادث بالإسماعيلية

وكان قد لقي شخصين مصرعهما وأصيب 15 آخرين جراء انقلاب سيارة نقل على وصلة أبو سلطان بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

ونقلت سيارات الإسعاف جثامين المتوفيين إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي، فيما تم نقل 10 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ و5 مصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت المصادر الطبية حينها في المستشفى، إن المصابين وصلوا في حالة غير مستقرة، ومعظمهم مصابين بارتجاج ونزيف داخلي في المخ والبطن، وتم حجزهم في المستشفى.