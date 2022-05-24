طلاب إعدادية الإسماعيلية عن صعوبة امتحان الهندسة: «عايز مهندس»

اشتكى عدد من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية من صعوبة امتحان مادة الهندسة، الذي أداه الطلاب في كافة المدارس الرسمية واللغات، اليوم الثلاثاء.

وقال طلاب الإسماعيلية ان الامتحان كان به عدد من النقاط غير واضحة، إضافة إلى طول الأسئلة واحتياجها إلي وقت أطول من الوقت المحدد بكثير.

الطلبة: الامتحان يحتاج مهندس

وقال «محمد هاني»، أحد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، إن الامتحان كان يحتاج إلي مدة أطول لمحاولة الإجابة على الأسئلة، خاصةً وأنهم فوجئوا بأسئلة معقدة.

وتابع أن «الامتحان يحتاج مهندس أو طالب هندسة، ليتمكن من حله، خاصة لوجود 8 أسئلة تحتاج إلى خطوات طويلة للوصول إلى ناتج، و6 أسئلة اختيار من متعدد، تحتاج إلي الإبتكار في الحل».

وقال «هاني» إن الإمتحان يحتاج إلى تفكير كبير في كل مسألة، لمحاولة الوصول إلى ناتج الحل الصحيح، لاعتماده بشكل كبير على التفكير وليس حفظ طريقة الحلول.

امتحان صعب على الجميع

وقال «محمود عامر»، طالب في الشهادة الإعدادية، إن الامتحان كان صعباً على الجميع، مشيراً إلى أنه شاهد بكاء عدد من زملائه وزميلاته، عقب الخروج من اللجنة.

وتابع أن «الامتحانات كانت تسير بشكل جيد، كل امتحان يحتوي على سؤال أو سؤالين للطالب المتفوق، لكن هذا الإمتحان ليس له مثيل، ولن يستطع أي طالب الحصول فيه على الدرجة النهائية».

وأضاف «عامر» أن الامتحان يحتاج إلى مدة ووقت إضافي آخر، لمحاولة حل كافة الأسئلة الموجودة به، خاصةً المسائل المختلفة التي تم وضعها وتحتاج كل مسألة منها لتفكير ومراجعة.

ويؤدي طلاب المرحلة الإعدادية الامتحانات في محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الحالية، وسط إجراءات مشددة وإجراءات تعقيم لكافة اللجان، بناءً على تعليمات من وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.