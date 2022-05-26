الأرصاد تحذّر من طقس شديد الحرارة حتى الثلاثاء المقبل.. العظمي تصل لـ43

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لكتلة هوائية ساخنة قادمة من صحراء شبة الجزيرة العربية، يصاحبها رياح شمالية وشمالية شرقية، على محافظات ومدن الجمهورية، حسب تصريحات الدكتورة منار غانم، عضو مكتب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس

وأوضحت عضو مكتب هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم حار على شمال وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جميع مدن ومحافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وسلاسل البحر الأحمر، ويسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية حيت تتراوح درجات الحرارة بين 28 حتى 29 درجة.

وأكدت غانم لـ«الوطن»، أنّ درجات الحرارة ترتفع تدريجيا حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تصل إلى 37 درجة على القاهرة الكبرى، و43 على محافظات جنوب البلاد، و33 درجة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، مع زيادة نشاط الرياح الشمالية الشرقية المثيرة للرمال والأتربة أحيانا، موضحة أنّ خرائط الأقمار الصناعية، أشارت إلى أنّ درجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى، الثلاثاء المقبل.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2652022، كما يلي:

القاهرة 34 21

الاسكندرية 28 19

وادي النطرون 33 19

طنطا 33 19

شبين الكوم 34 20

دمنهور 30 18

بلطيم 27 19

مطروح 27 16

السلوم 27 17

سيوة 35 18

بورسعيد 28 20

دمياط 26 18

الزقازيق 34 20

المنصورة 32 19

الإسماعيلية 34 18

السويس 33 20

العريش 28 18

رفح 27 18

رأس سدر 36 20

نخل 31 13

نويبع 36 23

طابا 35 19

كاترين 28 12

الطور 33 24

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 36 26

مرسى علم 35 25

الفيوم 35 21

بني سويف 35 20

المنيا 36 20

أسيوط 36 20

سوهاج 37 22

قنا 38 22

الأقصر 38 22

أسوان 39 24

إدفو 39 25

أبو سمبل 37 25

الوادي الجديد 38 23

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 25

حلايب 31 23

رأس حدربة 30 22