درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 26-5-2022 على مصر.. القاهرة 34

أكدت الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية على جميع محافظات ومدن الجمهورية، عدا محافظات شمال الصعيد، وهي رياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا وتكون بشكل متقطع.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، نظرًا لتاثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة قادمة من صحراء شبة الجزيرة العربية، حيث نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بين 5 و6 درجات خلال ساعات النهار، في حين تنخفض ما بين 10 و15 درجة خلال ساعات الليل.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، تصل إلى 34 درجة على محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، و28 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و28 درجة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، و36 درجة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، و36 درجة على محافظات شمال الصعيد، و39 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الخميس 26-5-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر على النحو التالي:

القاهرة 34- 21

الاسكندرية 28 -19

وادي النطرون 33 -19

طنطا 33 -19

شبين الكوم 34- 20

دمنهور 30 -18

بلطيم 27 -19

مطروح 27 -16

السلوم 27-17

سيوة 35-18

بورسعيد 28-20

دمياط 26-18

الزقازيق 34-20

المنصورة 32-19

الإسماعيلية 34-18

السويس 33-20

العريش 28-18

رفح 27-18

رأس سدر 36-20

نخل 31-13

نويبع 36-23

طابا 35-19

كاترين 28-12

الطور 33-24

شرم الشيخ 36-25

الغردقة 36-26

مرسى علم 35-25

الفيوم 35-21

بني سويف 35-20

المنيا 36-20

أسيوط 36-20

سوهاج37-22

قنا 38-22

الأقصر 38-22

أسوان 39-24

إدفو 39-25

أبو سمبل 37-25

الوادي الجديد 38-23

شلاتين 35-24

أبو رماد 34-25

حلايب 31-23

رأس حدربة 30-22