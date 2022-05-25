الأرصاد الجوية تحذر: استمرار ارتفاع الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل، إذ تزيد ما بين 5-6 درجات على جميع محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الجنوبية التي تسجل درجات حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر حاليا بكتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، إذ تواجه رياح شمالية شرقية حارة، ما يسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام والتي سوف تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، بحسب ما تشير إليه صور الأقمار الصناعية.

وأضافت «غانم»، في تصريح لـ«الوطن»، أنه يسود طقس شديد الحرارة على محافظات القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر والسواحل الشرقية للبلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبري، والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 28 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 29 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 30 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.