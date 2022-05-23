حالة الطقس غدًا الثلاثاء 24-5-2022 على مصر.. شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلاً

ترتفع درجات الحرارة غدًا بشكل تدريجي على أنحاء الجمهورية كافة، حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدًا، حيث يكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، معتدلاً على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، في حين يسود طقس حار على محافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عنها، حالة الطقس غدًا، لافتة إلى استمرار نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر، تكون شمالية غربية، وتتراوح سرعات الرياح بين 30 حتى 40 كم في الساعة.

وأكدت الأرصاد أنّ طقس الغد يكون غائمًا جزئيًا على محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومدن ومحافظات شمال الصعيد، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل على جميع مدن ومحافظات البلاد.

درجات الحرارة غدًا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، على جميع أنحاء الجمهورية كافة، كما يلي:

القاهرة 34 20

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 33 19

شبين الكوم 34 20

دمنهور 28 19

بلطيم 26 18

مطروح 25 17

السلوم 28 17

سيوة 34 18

بورسعيد 28 19

دمياط 26 17

الزقازيق 34 20

المنصورة 33 19

الإسماعيلية 34 18

السويس 33 19

العريش 33 19

رفح 27 17

رأس سدر 33 18

نخل 32 15

نويبع 32 20

طابا 31 20

كاترين 25 14

الطور 34 23

شرم الشيخ 34 23

الغردقة 33 23

مرسى علم 32 24

الفيوم 34 18

بني سويف 34 18

المنيا 35 19

أسيوط 35 19

سوهاج 36 20

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 37 23

إدفو 37 22

أبو سمبل 35 23

الوادي الجديد 36 23

شلاتين 33 24

أبو رماد 32 25

حلايب 31 26

رأس حدربة 31 26