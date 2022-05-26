مجلس الأمن يصوّت على تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية اليوم

يجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم، للتصويت على مشروع قرار لتشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وذلك على خلفية الصوايخ الباليستية المتكررة التي تطلقها كوريا الشمالية وكان آخرها أمس، حيث قامت بيونج يانج بإطلاق 3 صواريخ باليستية، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية.

والدعوة للتصويت على تشديد العقوبات، جاءت بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدانت إطلاق كوريا الشمالية أمس 3 صواريخ باليستية، والتي جاءت متزامنة مع مغادرة الرئيس الأمريكي لليابان في زيارة قصيرة شملت أيضاً كوريا الجنوبية.

وقال مجموعة من الخبراء، إن مشروع القرار الخاص بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية قد لا يكتمل وخاصة مع استخدام روسيا والصين حق الفيتو، لحماية حليفهم القوى كوريا الشمالية.

حظر منتجات حيوية

وكشف مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، في تصريحات سابقة، أن العقوبات المقررة ستشمل حظر عدة منتجات منها التبغ وقطع صادرات النفط إلى بيونغ يانغ، بالإضافة إلى إدراج مجموعة لازاروس للتسلل الإلكتروني على القائمة السوداء.

ومن المتوقع أن يدعو مشروع القرارالذي دعت إليه الولايات المتحدة إلى خفض كميات النفط التي تستوردها كوريا الشمالية لأغراض مدنية سنوياً، لتتراجع كميتها من 4 ملايين برميل إلى 3 ملايين برميل، إلى جانب خفض واردات النفط المكرّر من 500 ألف برميل إلى 375 ألف برميل، وربما تشهد العقوبات أيضاً الوقود المعدني والساعات وأجهزة الاتصالات.

تفعيل قرار مجلس الأمن

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى، طلب عدم نشر اسمه، إنّ قرار مجلس الأمن رقم 2397 في 2017، دعا إلى فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية في حال إطلاقها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات مجددًا، وهو الأمر الذي اعتمدت عليه الولايات المتّحدة في الطلب لعقد جلسة في مجلس الأمن لتفعيل هذا البند وتشديد العقوبات المفروضة على بيونج يانج، بحسب مانقلته قناة العربية الإخبارية.