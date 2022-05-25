للمرة الـ17 خلال 2022.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

أعلنت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي باتجاه البحر، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وتعد عملية إطلاق الصاروخ هذه السابعة عشر خلال عام 2022.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوريا الجنوبية السبت الماضي.

كوريا الشمالية كثفت إطلاق الصواريخ خلال 2022

و12 مايو الجاري أطلقت صاروخا باليستيا بعد أقل من أسبوع من إطلاق صاروخ آخر فى السابع من الشهر ذاته.

وكثفت كوريا الشمالية من إطلاق الصواريخ الباليستية خلال العام الجاري.

سول أجرت تدريبا للقوات الجوية شمل عشرات الطائرات الحربية

فيما أعلنت مصادر كورية جنوبية أمس أن سول أجرت تدريبا للقوات الجوية شمل عشرات الطائرات الحربية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35A ، في استعراض للقوة الجوية، وسط مخاوف من احتمال إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية أو صاروخية بعيدة المدى.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول: «يبدو أن بيونج يانج أكملت استعداداتها لتجربة نووية وصاروخية جديدة، وسلطت الهيئة الضوء على استعدادها الراسخ ضد الاستفزازات المحتملة للنظام العنيد».