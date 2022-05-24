كوريا الشمالية تسجل أكثر من 134510 حالة بـ«كورونا».. و«صفر وفيات»

أعلنت السلطات في كوريا الشمالية، تسجيل أكثر من 134510 حالة جديدة مشتبه بـ إصابتها بفيروس كوورنا المستجد «كوفيد 19» أو ما تطلق عليه البلاد «حمى»، اليوم الثلاثاء، دون الإبلاغ عن وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 2.94 مليون، فيما ظلت حصيلة الوفيات عند 68 حالة وفاة.

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء بـ كوريا الشمالية إلى أكثر من 2.54 مليون

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن ما لا يقل عن 400230 شخص تعافوا من الفيروس، أمس الأول الأحد، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى أكثر من 2.54 مليون، فيما يجري علاج ما لا يقل عن 400230 شخصا.

وأكدت الوكالة الشمالية، أن بلادها نجحت بشكل فعال في السيطرة على وضع الفيروس، مشيرة إلى أن «بيونج يانج» عززت القدرة الإنتاجية لصناعة الأدوية لديها لضمان توفير أفضل للأدوية لشعبها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«بي سي آر» كل 48 ساعة على سكاي مقاطعة «خنان» شرقي الصين

وفي الصين، ستفرض مقاطعة «خنان» الواقعة شرقي البلاد، اختبار «بي سي آر» كل 48 ساعة، على سكانها البالغ عددهم 99 مليون نسمة.

وفي الأرجنتين، أصدر القضاء، قرارا بتغريم رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز والسيدة الأولى فابيولا يانيز، 3 ملايين بيزو «24 ألف دولار» لاستضافتهما حفلا في المقر الرئاسي في «أوليفوس» بمقاطعة بوينس آيرس في يوليو 2020 انتهك أوامر الحجر الصحي التي أمر بها الرئيس نفسه.

وأظهرت صورا، فرنانديز ويانيز مع 9 آخرين حول مائدة العشاء، ولم يكن أي منهم يضع كمامة وجه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسيدفع فرنانديز «1.6 مليون بيزو» في شكل تبرع لمعهد «مالبران»، وزوجته، «1.4 مليون بيزو».