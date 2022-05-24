كوريا الجنوبية تحذر من أي تعامل بالقوة من جانب جارتها الشمالية: سنرد بحزم

شهدت عدد من الدول الآسيوية، خلال الساعات القلية الماضية، عدة أحداث، منها تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي، إنه لا يريد انهيار الجارة الشمالية، فيما قال «واشنطن»، إن قادة دول «كواد»، سيطلقون في «قمة طوكيو» مبادرة حماية الحدود البحرية

وقالت الحكومة في كوريا الجنوبية، إن رد «سول»، إن أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة، سيكون مختلفا عن الحكومة السابقة، وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك- يول»، خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في المكتب الرئاسي، إنه سيتعامل بقوة وحزم مع أي تهديد أو عمل استفزازي من «بيونج يانج».

«يول»:لن يكون هناك إعادة نشر للأسلحة النووية التكتيكية في شبه الجزيرة

وأوضح «يول»، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعتقدان أن إجراء تلك التجربة احتمال وشيك، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك إعادة نشر للأسلحة النووية التكتيكية في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد «يول»، أن التدريبات العسكرية مع «واشنطن» دفاعية بحتة، بعد الاتفاق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة يوم السبت الماضي على بدء المناقشات بشأن توسيعها.

وأضاف «يول»، ردا حول الحوار بين الجارتين الكورية والشمالية، أن أن الكرة في ملعب زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، لتقرير ما إذا كان سيجري حوارا مع «سول».

وتابع الرئيس الجنوبي قائلا، إنه لا يريد أن تنهار كوريا الشمالية، معربا عن أمله أن تزدهر الشمالية إلى جانب بلاده.

وفي تايوان، حثت السناتورة الروسية، أولجا كوفيتيدي، «واشنطن» على أن تكون أكثر حذرا في تصريحاتها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالوضع حول تايوان، مؤكدة أن «بكين» لا تغفر مثل هذا التهور، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق إن بلاده مستعدة للدفاع عن تايوان في حالة حدوث غزو، فيما أشارت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» في وقت لاحق، إلى أن بايدن يعني فقط تسليم الأسلحة.

ورحب وزير الخارجية الصيني، «وانج يي» بمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، ودعا المسؤول الصيني، خلال استقباله باشليت في قوانجتشو، إلى التمسك بالاحترام المتبادل وتجنب تسييس حقوق الإنسان وتجنب المعايير المزدوجة، ووفقا لمات ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

وقررت جمعية الصحة العالمية، أعلى جهاز لاتخاذ القرار في المنظمة، واللجنة العامة لجمعية الصحة العالمية بشكل منفصل، عدم تضمين اقتراح بشأن مشاركة تايوان في الجمعية السنوية بصفة مراقب، في جدولها.

إطلاق مبادرة «شراكة المحيطين الهندي والهادئ للتوعية البحرية» في قمة طوكيو

وقال «البيت الأبيض»، إن قادة دول الحوار الأمني ​​الرباعي «كواد»، الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، سيطلقون في قمة طوكيو مبادرة حماية الحدود البحرية، مضيفا في بيان، إن المبادرة، التي سيطلق عليها «شراكة المحيطين الهندي والهادئ للتوعية البحرية»، ستسمح من بين أمور أخرى، بمراقبة النشاط البحري في 3 مناطق.

«بيل كلينتون»: «بايدن» يركز على حل المشكلات التي تواجهها الولايات المتحدة

بدوره، أشار الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إلى أن بايدن لا يهتم بمدى مقدار شعبيته لدى الشعب الأمريكي، مشيرا في رسالة مكتوبة عن شخصية بايدن في مجلة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة في عام 2022، إلى أن رئيس الولايات المتحدة الحالي، يركز بدلا من ذلك على حل المشكلات التي تواجهها البلاد.

وأضاف كلينتون، أنه في أول 16 شهرا له في المنصب، فعل بايدن بالضبط ما قال إنه سيفعله إذا تم انتخابه، موضحا، أن الرئيس الحالي ساعد بلاده على التغلب على فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» غير المسبوق، وإعادة بناء اقتصاد منهار، واستعادة مكانة «واشنطن» في العالم.