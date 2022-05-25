مجلة أمريكية: الولايات المتحدة لا تستطيع إجبار العالم على دعم أوكرانيا

قالت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تستطيع إجبار بقية العالم على دعم أوكرانيا، فهناك عدد من البلاد تميل إلى رؤية الغزو الروسي لأوكرانيا على أنه صراع إقليمي، وليس أزمة عالمية.

وأوضحت المجلة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يرون أن المخاطر الأخلاقية والاستراتيجية التي تنطوي عليها حرب أوكرانيا مباشرة، ولا يتعلق الأمر باستقلال أوكرانيا فحسب، بل يتعلق أيضًا برغبة العالم الديمقراطي في الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد.

بعض حلفاء الولايت المتحدة امتنعوا عن معاقبة روسيا

وتابعت المجلة بأنه على الجانب الآخر، هناك الكثير من جميع أنحاء العالم، لم يتمتعوا بنفس الحماس الواضح في الرد الغربي على هجوم روسيا على أوكرانيا، وبدلاً من ذلك، ظل بعض الدول تعمل في الغالب لحماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، كما امتنع البعض عن تأييد جميع قرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى معاقبة روسيا، بينما صوت آخرون لبعض منها، وحتى بعض حلفاء للولايات المتحدة، رفضوا طلبات لواشنطن لفرض عقوبات غربية على روسيا.

الدول ترى الصراع إقليميا وليس عالميا

وأوضحت المجلة أن ما تشترك فيه هذه الدول هو أنها تميل إلى اعتبار الحرب في أوكرانيا صراعًا إقليميًا، وليس كما يرى الغرب، تهديدًا خطيرًا للاستقرار العالمي والقوانين والأعراف التي يقوم عليها النظام العالمي.