قرار جمهوري بتخصيص أراضٍ في الواحات البحرية لإنشاء ورش حرفية وإنتاجية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 180 لسنة 2022، بتخصيص 4.24 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بناحية الباويطي في الواحات البحرية، لاستخدامها في إنشاء مجموعة ورش حرفية وإنتاجية.

إزالة صفة النفع العام عن 667.68 فدان ببورسعيد

كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 182 لسنة 2022، بإزالة صفة النفع العام عن 667.68 فدان بناحية بورسعيد، تحت إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.

ونشر القرارين في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليهما اضغط هنا.