3 أرقام للتواصل بين المواطنين ووزارة العدل في شكاوى الشهر العقاري

تواصل وزارة العدل تسهيل كل الإجراءات الخاصة بعمليات تسجيل المواطنين للعقارات والوحدات السكنية والأراضي في الشهر العقاري، وذلك للتيسير عليهم، ومنع أي نوع من أنواع التكدسات داخل مديريات ومكاتب الشهر العقاري، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروي كورونا.

يأتي ذلك في إطار المتابعات المستمرة من الوزارة لعمل وأداء الموظفين في مصلحة الشهر العقاري، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ القانون الجديد الخاص بتسجيل العقارات والوحدات السكنية والأراضي، في جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وفى سبيل تحقيق ذلك، قامت وزارة العدل بتشكيل فرق للتفتيش الدقيق والمستمر على مديريات الشهر العقاري، من أجل متابعة الأوضاع الخاصة بعمليات التسجيل، والاستماع إلى أي شكاوى من المواطنين بخصوص الإجراءات والأوراق المطلوبة، وتذليل أي عقبات أمامهم.

كما حددت وزارة العدل عدة خطوط هاتفية، من خلال وحدة تلقي الشكاوي، للرد الفوري والسريع على أي شكاوي من جانب المواطنين في أي مديرية من مديريات الشهر العقاري، بحيث يكون هناك تواصل مباشر مع المواطنين لإزالة أسباب الشكوى.

أرقام وحدة تلقي شكاوى المواطنين في الشهر العقاري

- رقم التواصل مع شكاوى محافظة القاهرة الكبري: 01555887711

- رقم التواصل مع شكاوى محافظة الإسكندرية: 01555887722

- رقم التواصل مع الشكاوي الواردة من باقي محافظات الجمهورية: 01555887733

أسعار تسجيل العقارات والشقق بالشهر العقاري

وحددت وزارة العدل، المصاريف الخاصة بتسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري، إذ أن تسجيل الوحدة السكنية يكون بحد أدنى قيمة مالية تصل إلى 500 جنيه، وبحد أقصى 3900 جنيه.

ويتم تحديد رسوم تسجيل الوحدة السكنية أو العقار الكامل، بناء على المساحة المطلوب تسجيلها.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أكد على ضرورة حسن استقبال المواطنين في مكاتب ومديريات الشهر العقاري، وتوعيتهم، وسرعة إنهاء مصالحهم، وتيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل العقارات.