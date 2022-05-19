«توم كروز»: تعلمت قيادة الطائرات الهليكوبتر من أجل إرضاء الجمهور

تحدث النجم الأمريكي «توم كروز»، عن علاقته بالسينما على مدار مسيرته المهنية، التي استحق عنها التكريم بالسعفة الذهبية الفخرية ضمن فعاليات الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي، والتي تستمر حتى 28 مايو الجاري، وكشف الممثل الهوليودي أن حب السينما دفعه إلى تطوير مهاراته المختلفة في التمثيل أو الغناء، حتى تقديم مشاهد الحركة الخطيرة بنفسه.

وقال توم كروز، خلال الـ «ماستر كلاس» الذي قدمه خلال مشاركته في الدورة الحالية من المهرجان السينمائي الأبرز: «سألت نفسي كيف يمكنني الترفيه عن الجمهور، لذلك طورت مواهبي بمرور الوقت، أخذت دروسًا في الرقص وفي الغناء، وتعلمت قيادة طائرة هليكوبتر لخلق تجربة فريدة للجمهور»، وذلك وفقا للحوار الذي تم نشره على الموقع الرسمي للمهرجان.

توم كروز: أشعر بالخوف من المشاهد الخطرة في أفلامي.. ولا أريد تخييب ظن الجمهور

وعن شعوره بالخوف من تأدية المشاهد الخطرة في أفلامه والتي يصمم على أدائها بنفسه، أوضح توم كروز: «نعم أشعر بالخوف عندما أقوم بتلك الحركات، لكنني دائمًا أفكر في القصة والجمهور، وكيف يمكن أن تثير إعجابهم وكيف تصنع هذا التأثير على جمهورك، لطالما صنعت أفلامي لهم، وأعود إلى المنزل وأسأل نفسي عما يمكنني تقديمه لهم.. لا أريد أن أخيب ظنهم»، متابعا: «من الأفضل أن تفعل ذلك حتى لو فشلت بدلاً من عدم المحاولة».

النجم الأمريكي: استخدم كل الخبرات التي أمتلكها.. ومحظوظ بالعمل مع مخرجين رائعين

وتابع: «أحاول استخدام كل الخبرات التي أمتلكها، فكل قسم في الفيلم مهم وعليك أن تخلق بيئة معينة لتشعر بالقصة، تعجبني فكرة الفريق، أقول دائمًا لأعضاء الفريق الآخرين: هذا ليس فيلمي.. هذا فيلمنا، وأنا محظوظ بالعمل مع عدد من المخرجين والفنيين الرائعين».