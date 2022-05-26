المركزي الروسي يخفض الفائدة بواقع 3% إلى 11% سنويا

أفادت شبكة روسيا اليوم الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، قيام البنك المركزي الروسي، اليوم، بخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3% إلى 11% سنويًا، وجاء قرار المركزي مخالفًا لتوقعات الأسواق، ولم يتم ذكر أي تفاصيل أخرى.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، رفضت أمس الأربعاء، قرار تجديد رخصة خدمة الدين السيادي لموسكو، والذي يسمح لموسكو سداد ديونها بالدولار، وهو الأمر الذي ردت عليه روسيا بأنها ستواصل تسديد مستحقاتها باستخام العملة الوطنية «الروبل».