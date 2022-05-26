حنان مطاوع تكشف أسباب ابتعاد والدتها سهير المرشدي عن الأعمال الفنية

كشفت الفنانة حنان مطاوع سبب ابتعاد والدتها سهير المرشدي عن الدراما خلال الفترة الماضية منذ مشاركتها الأخيرة في مسلسل «طايع» الذي عرض في السباق الرمضاني عام 2018.

وقالت حنان مطاوع خلال لقائها في برنامج «The Insider بالعربي» المذاع عبر شاشة قناة «دبي»: «ماما غيورة جدًا على مسيرتها الفنية، ودايما بتقول إيه اللي يخليني أنزل إلا لو خطوة أو إضافة ليا، مش هنزل لمجرد الشغل، وهي متعففة جدًا، وعايزة دايمًا دور يستفزها علشان تشوفه وتعمله».

حنان مطاوع تتحدث عن علاقة والدتها سهير المرشدي بابنتها

كما تحدثت عن علاقة والدتها سهير المرشدي بابنتها «أماليا»، موضحة: «زي ما كنت بقول إن ماما أم عظيمة، ولقيتها كمان جدة سكر، طول الوقت بيلعبوا مع بعض، ويتنقاشوا، أنا بضحك لما أدخل في مناقشات بينهم، أماليا 2 ونص بس وبتقول كلام غير منطقي، بس بتكون دايما حريصة تتكلم معاها وتتناقش معاها».

آخر أعمال حنان مطاوع

يذكر أن آخر أعمال «مطاوع» مشاركتها في مسلسل «وجوه» كأول بطولة مطلقة لها، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، حيث تكون المسلسل من حكايتين، تتكون كل حكاية من 15 حلقة.

الحكاية الأولى من المسلسل جاءت بعنوان «وش ثالث»، والتي كانت تدور حول «سلمى» التي تجسدها بطلة العمل والتي تعمل داخل مشرحة، وتواجه عددًا كبيرًا من الجرائم أثناء عملها.

بينما جاءت الحكاية الثانية بعنوان «ميتا فيرس»، والتي سلطت الضوء على إحدى الفتيات تعاني من مشاكل نفسية وتقع في جريمة قتل غامضة.