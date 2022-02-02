سهير المرشدي في جنازة شقيقتها زينب منتصر: «خلاص بقيتي في صندوق»

شهد مسجد عطا الله السكندري بالمقطم، صلاتي جنازة فى آن واحد، وهما الصحفية والكاتبة زينب منتصر شقيقة الفنانة الشهيرة سهير المرشدي، التي توفيت باليابان خلال رحلة علاجية انتهت بوفاتها، والأخرى لـ والدة الفنان حازم سمير التي وافتها المنية، إثر إصابتها بـ«كوفيد 19».

تأخر جثمان زينب منتصر شقيقة سهير المرشدي عن موعد صلاة الجنازة

تأخر جثمان الصحفية زينب منتصر، شقيقة الفنانة سهير المرشدي، فى الوصول بالموعد المحدد لـ صلاة الجنازة، بسبب تأخر الاجراءات الروتينية بالمطار، إذ إن الفقيدة توفيت بمدينة جنوب اليابان، ومن ثم تم انتقالها لـ طوكيو، ومن ثم إلى مصر لدفنها بمثواها الأخير.

وتوفيت الفقيدة زينب منتصر شقيقة الفنانة سهير المرشدي، يوم الأربعاء الماضي باليابان، بعد صراعها مع المرض، ومحاولة علاجها باليابان.

كشفت الفنانة سهير المرشدي من خلال بث مباشر لـ«الوطن»، عن دور وزيرتي الثقافة والهجرة، لنقل جثمان الفقيدة لـ أرض الوطن، بعد تعثر نقله بسبب الإغلاق بسبب كورونا، فضلا عن دور وزير الطيران.

وانهارت الفنانة سهير المرشدي، اليوم، خلال صلاة الجنازة على شقيقتها، بينما كانت الفنانة حنان مطاوع، تبدو متماسكة بعض الشيء، لدعم ومساندة والدتها بوفاة شقيقتها.

سهير المرشدي في حالة صدمة لفراق شقيقتها: «خلاص بقيتي في صندوق»

وكانت سهير المرشدي، بحالة صدمة شديدة لفقدان شقيقتها زينب منتصر، مرددة جملة «خلاص بقيتي في صندوق.. سافرتي تتعالجي رجعتي بصندوق»، لم تتحمل رؤية شقيقتها ورفيقة الدرب كما تصفها دائما تذهب دون عودة.

وساند الفنانة سهير المرشدي بأزمتها عدد قليل من الوسط الفني، وكان أبرزهم المطرب سامح يسري، بينما ساندها عدد لا بأس من المجال الصحفي، ولعل أبرزهم النائب مصطفى بكري، والإعلامية سلمى صباحي، فضلا عن حضور إدارة و أبناء روزر اليوسف، التي تعد الفقيدة أحد أعمدتها.

كما صرح الفنان سامح يسري، لـ «الوطن» خلال البث المباشر، أن مصر جميعها خسرت زينب منتصر، فهي لم تكن فقط صحفية كبيرة، بل إنسانة عظيمة وابنة تتشرف بها البلاد.