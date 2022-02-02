حنان مطاوع بعد دفن خالتها زينب المرشدي: «شكرا لجميع المسؤولين»

وجهت الفنانة حنان مطاوع الشكر لجميع الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الهجرة، بعد تسهيل إجراءات وصول جثمان خالتها الصحفية والكاتبة الراحلة زينب منتصر المرشدي، من اليابان، التي كانت تتلقى فيها العلاج.

وكتبت حنان مطاوع، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «شكر خاص من أمي ومني لجميع المسؤولين الذين ساعدونا وشاركونا لوصول خالتي من اليابان، حيث كانت تعالج هناك، إلى أرض الوطن اليوم».

حنان مطاوع توجه رسالة لوزيرة الهجرة

وأضافت الفنانة حنان مطاوع: «شكر خاص لوزيرة الهجرة نبيلة مكرم، التي كانت على اتصال دائم بي وبأمي، وذللت كل الصعاب الخاصة بتعسر الطيران لظروف الكورونا في العالم، حتى وصلت خالتي لمثواها الأخير، والشكر موصول لكل من واسانا».

يذكر أنّ الكاتبة والصحفية زينب منتصر المرشدي، توفيت منذ عدة أيام، خلال خضوعها لبرتوكول علاجي بإحدى المدن في جنوب اليابان.

حنان مطاوع تعلن وفاة خالتها زينب المرشدي

وأعلنت الفنانة حنان مطاوع، وفاة خالتها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

وواجهت أسرة الفقيدة زينب منتصر المرشدي، عدة مصاعب لعودة الجثمان من اليابان لأرض الوطن بسبب الإغلاق والحظر، ونجحت محاولات وزيرتي الثقافة والهجرة في إعادة جثمان الفقيدة إلى القاهرة.