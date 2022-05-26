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انطلاق فعاليات مؤتمر «آثار تغير المناخ على الاستدامة» بالعاصمة الإدارية

كتب:

أحمد أبوضيف
10:54 ص | الخميس 26 مايو 2022
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

انطلقت فعاليات مؤتمر «آثار تغير المناخ على الاستدامة: الطريق إلى Cop27»، بمجمع الجامعات الأوربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل قليل، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوربية، والدكتور ماجد نجم مستشار الحكومة للجامعات الأوربية، تزامنا مع استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.

الحفاظ على الاستدامة

وقال الدكتور محمود هاشم عبد القادر، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يستهدف الوصول إلى خطة طريق واضحة تحافظ على الاستدامة لحياة أفضل للأجيال الجديدة، وذلك من خلال التفاعل والمشاركة الدولية من قبل الباحثين الدوليين المتخصصين في هذا المجال سواء من المؤسسات البحثية أو الجامعات الدولية وكذلك رجال الصناعة والتفاعل مع متخذي القرارات السياسية والاستراتيجية.

تقليل الآثار الضارة للتغيرات المناخية

وأضاف أن المؤتمر يناقش عددا من الموضوعات البحثية والاستراتيجيات الدولية التي تنتج عن تغير المناخ وتأثيره على الاستدامة للعمل على تقليل الآثار الضارة وخلق أساليب وطرق للتعامل مع المتغيرات.

وتضم جلسات المؤتمر حلقات نقاشية في موضوعات مختلفة منها الرؤية والأولويات لمؤتمر Cop27، وتستهدف الجلسات مناقشة تطبيقات تحويلات الطاقة الشمسية المباشرة لإنتاج غاز الهيدروجين، ومكافحة انتشار الملاريا عالميًا، بجانب مناقشة مجالات الاستدامة الزراعية وتغير المناخ، والصحة وتغير المناخ، وتمويل الإجراءات المناخية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والاستراتيجيات والتحول الأخضر، والسياسات المناخية العالمية، واستنفاد طبقة الأوزون وتأثير الملوثات، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، إلى جانب عرض تجربة جامعة لندن والممثلة في كلية الاقتصاد والتي فازت بالجائزة الأولى على مستوى العالم في مسابقة الحرم الجامعي الأخضر.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.