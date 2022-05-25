رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة: حققنا المركز الأول بتصنيفات عالمية.. وطلابنا أمل مصر

أكد الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أنه خلال 20 عاما استطاعت الجامعة الألمانية بالقاهرة أن تحتل المركز الأول بين الجامعات المصرية والعربية في العديد من التصنيفات، لما تتمتع به من تخصصات وبرامج وطلاب متميزين وأعضاء هيئة تدريس، مقدما الشكر لكافة الحضور من حاملي الشهادة الألمانية واعتبرهم فخر للجامعة بما أحدثوه من فارق في مصر والعالم.

احتفالات الجامعة الالمانية

وأضاف «حجازي» خلال كلمته باحتفالية الجامعة بمناسبة مرور 20 عاما على إنشائها اليوم، تحت رعاية الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، أن الجامعة لديها علاقات قوية مع الصناعة، واعتمدت على التميز والتفرد في التعليم الخاص بها.

ولفت إلى أن التغيير الذي يحدث في البحث العلمي على مستوى العالم يجعل الجامعة الألمانية متميزة وفي تنافسية مستمرة مع الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن الاعتماد الذي حصلت عليه الجامعة الألمانية هو ما يميز الجامعة، وأن الجامعة لديها مسئولية عن تطور المجتمع وكان من أهم أهدافها عند الانشاء تقديم برامج متميزة ومنح فرصة لكل شباب مصر أن يدرسوا في الجامعة الألمانية.

حجازي: خريجونا هم أمل مصر

وقدم الدكتور ياسر حجازي الشكر للدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية لرؤيته المتميزة وحماسه ونشاطه الدائم لتحقيق حلم الموهوبين في مصر، موضحا أنه الجامعة الالمانية نرى أن خريجينا من الطلاب هم أمل مصر، ومستواهم التعليمي هو أحد الأسباب الرئيسية في تطور البلاد.

وتابع قائلا إن المستوي الأكاديمي لن يساعد الشباب في الحصول على فرصة عمل لكن قيمة التأثير في السوق هو الذي يُحدث الفارق، وكان هذا هو السبب في توفير منح لجميع الطلاب المتميزين في أنحاء مصر.

وعن الاحتفالية بتكريم الخريجين والحاصلين على منح دراسية من الجامعة على مدار 20 عاما، قال إن «اليوم هو يوم متميز للجميع فنحن فخورين بكل ما حققتموه، وتذكروا أن كل شخص يتطلع أن يصل لما وصلتم اليه، فمصر تحتاج إلى عملكم وتميزكم من أجل تحقيق الرخاء لوطننا».

وحضر الاحتفالية عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمشاركة وحضور السفير الألماني في القاهرة، والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.