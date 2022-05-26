الجامعات تتأهب لامتحانات نهاية العام الدراسي وتكشف موعد إعلان نتائجها

اختتمت الجامعات استعداداتها وتجهيزاتها الشاملة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

وأضاف رؤساء الجماعات أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات، وأبرزها التشديد على التوسع من الاختبارات الإلكترونية والسرعة في تصحيح الامتحانات وإعلان نتائجها في أسرع وقت بحد أقصى ٣ أسابيع بعد انتهاء الامتحانات.

امتحانات الجامعات

وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على جميع الكليات بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة شدد على التوسع من الاختبارات الإلكترونية وكذلك التصحيح الإلكتروني والسرعة في تصحيح أوارق الامتحانات من أجل إعلان نتائج الامتحانات فور انتهائها، بحد أقصى ٣ أسابيع، لافتا إلى أن هناك استعدادات لأعلى مستوى للامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ومن جانبه أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن هناك تشديدات بضرورة البدء في تصحيح أوراق امتحانات كل مادة بعد انتهائها مباشرة، على أن يتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي بحد أقصى ٣ اسابيع بعد انتهاء الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.