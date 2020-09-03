أحمد فايق: مصروفات الجامعات الأهلية لن تتجاوز 15% عن نظيرتها الأوروبية

قال الإعلامي أحمد فايق، إن التعليم في الماضي كان قائمًا على التعليم الحكومي المدعوم إلى أن ظهرت المدارس الخاصة والمدارس الدولية ومختلف أنواع المدارس بحسب طبقات المجتمع المختلفة، إذ تريد كل طبقة البحث عن التعليم المناسب لها.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "بالنسبة للجامعات فهناك اختلاف هذا العام، وهناك 4 اختيارات، الأول هو التعليم الحكومي المدعوم ولم يحدث نقصًا فيه على مستوى أعداد الطلاب وتكون المصروفات شبه رمزية، وبداخل هذا النوع من التعليم يجري عمل نظام تعليم الساعات المعتمدة دوليًا بمصروفات أكبر، وهناك جامعات خاصة تقدم خدمة تعليمية 5 نجوم ومن حقها الربح، ولدينا الجامعات الأهلية وهي الضيف الجديد على منظومة التعليمية المصرية".

وتابع أن الجامعات الأهلية توفر كل أنواع التعليم الخاص بمقابل مادي أقل وهي لا تهدف إلى الربح تماما، كما أن لديها برامج توأمة مع جامعات أجنبية كبيرة، مشددًا على أهمية عدم جعل الطلاب يدرسون في جامعات تنتمي إلى التصنيف الثاني والثالث في أوروبا: "لكن في مصر دلوقتي بقى عندنا اختيارات واسعة، زي البرامج والتوامة مع جامعات دولية، ويحصل الطلاب بموجبها على شهادات موازية هي نفس الشهادة التي نحصل عليها من الجامعات الأوروبية، ومصروفات الجامعات الاهلية لا تتخطئ 15% من الذي سيدفعه الطالب في الجامعات الأوروبية".

وأشار فايق، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت مؤخرًا عن أحد أهم أحلام برنامجه "مصر تستطيع"، وهو الاتفاق مع 240 عالمًا مصريًا في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على التدريس في الجامعات الأهلية المصرية.