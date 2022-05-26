هاني الناظر: جدري القرود مثل الإيدز ينتقل عبر العلاقات غير السوية

علق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، على ما ذكره موقع منظمة الصحة العالمية بشأن انتقال الإصابة بمرض جدري القرود عبر العلاقات الجنسية غير السوية أو العلاقة الحميمة، قائلا إن الفيروس مثل فيروسات أخرى تنتقل عبر الأغشية المخاطية نتيجة الاتصال الجنسي.

وأثار انتشار مرض جدري القرود رعب العالم خلال الأيام الأخيرة، إذ يتزامن كذلك انتشاره مع مرض التهاب الكبد الغامض، ولا يزال المتخصصون يبحثون عما إذا كان هناك علاقة بين تفشي وباء كورونا وظهور هذه الفيروسات.

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هاني الناظر: جدري القرود ينتقل عبر الأغشية المخاطية

وأضاف «الناظر»، في تصريح هاتفي لـ«الوطن»، أنه من الطبيعي أن الفيروس ينتقل عبر الأغشية المخاطية نتيجة الاتصال الجنسي، موضحًا أنه إذا كان هناك مريضًا مصابًا وأقام علاقة، فهو عرضة للإصابة بالفيروس.

وقال الدكتور هاني الناظر إن مرض الإيدز بنسبة 100% من الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس، وهناك أمراض كثيرة تنتقل بهذه الطريقة حتى الجرب، وجدري القرود مثلها من حيث وسيلة الانتقال، فالعلاقات أيضا غير السوية سبب في انتقال جدري القرود وغيره من الفيروسات والأمراض.

أبرز طرق الوقاية من مرض جدري القرود

وعن طرق الوقاية من مرض جدري القرود، قال الدكتور هاني الناظر إن كل ما يتعلق بالنظافة والحافظ على الصحة بصفة عامة يساعد على الوقاية من هذا المرض.

كما دعا إلى تجنب استعمال أدوات الآخرين والمصافحة ليل ونهار، والتي قال إنها سبب من أسباب انتقال الأمراض، والأحضان والأكل مع شخص آخر في نفس الطبق أو الشرب من نفس الزجاجة، كما دعت إلى ضرورة غسل اليدين.

تقرير منظمة الصحة العالمية حول طرق انتقال العدوى بمرض جدري القرود

وكانت منظمة الصحة العالمية سلطت الضوء في تقرير عبر موقعها الرسمي بشأن طرق انتقال مرض جدري القرود، وبين تلك الطرق الاتصال الجنسي والعلاقات الحميمة بصفة عامة والتقبيل والأحضان.

وأشارت المنظمة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بين المثليين والمخنثين، بحسب موقعها الرسمي، داعية إلى ضرورة توعية هؤلاء بطبيعة المرض ومعرفة ما يلزم من معلومات عنه للوقاية منه ووقف تفشيه.

كما أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة عدم توجيه أي إساءة أو وصمة للمصابين بمرض جدري القرود، إذ أوضحت أن المرض لا ينتشر بالضرورة بين المثليين الجنسيين أو المخنثين.