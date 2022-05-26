«الصحة» تعلن التحليل الكاشف للإصابة بمرض جدري القرود

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آلية تشخيص مرض جدري القرود، وقالت في تقريررسمي لها، حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن التشخيص التفريقي السريري الذي يجب مراعاته، يشمل أمراض الطفح الجلدي مثل جدري المائي والحصبة والتهابات الجلدية البكترية والزهري.

ماهو مرض جدري القرود

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه في حالة الاشتباه بوجود جدري القرود، يجب على العاملين الصحيين جمع عينة مناسبة ونقلها بأمان إلى معمل ذو قدرات مناسبة، مشيرة إلى أنه يتم الاعتماد على تأكيد الإصابة بجدري القرود على نوع العينة وجودتها ونوع الاختبار المعملي، وبالتالي يجب تعبئة العينات وشحنها وفقًا لمتطلبات الوطنية الدولية، معلنة أن الاختبار المعملي «بي سي أر»، هو الاختبار المفضل نظرًا لدقته وحساسيته.

وأضافت الوزارة فى تقريرها، أنه يجب أن تكون العينات التشخيصية المُثلى لجدري القرود من التقرحات الجلدية للمريض «الحلق، السوائل، الحويصلات، البثور، القشور الجافة».

وشددت الوزارة على أهمية تخزين عينات التقرحات في أنبوب جاف ومعقم بدون وسائط نقل فيروسية، وحفظها باردة، مشيرة إلى أنه لا يُوصى باستخدام طرق الكشف عن الأمصال والمستضد للتشخيص أو التحقيق في هذه الحالة، لأن الفيروسات «الأورثوبوكس» متداخلة «سيرولوجيا».

أعراض مرض جدري القرود

وأضافت الوزارة، أن أعراض مرض جدري القرود تتضمن ارتفاع درجة الحرارة والحمى والقئ والضعف الحركة والطاقة وظهور طفح جلدي على الوجه، وبعد ثلاثة أيام من الإصابة ينتشر الطفح الجلدي على باقى أجزاء الجسم ويحدث التهاب في الغدة الليمفاوية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين، ضرورة التوصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، والإبلاغ الفوري عن أى حالة تظهر أو مشتبه فيها، مؤكدة أن مصر خالية من مرض جدري القرود حتى الآن ولا يوجد أي حالة مشتبه فيها.