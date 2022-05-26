والدة الطفلة سجدة بعد حكم إعدام قاتلها: «سميت مولودتي على اسمها وحق بنتي رجع»

دموع بسمة عبده، والدة الطفلة سجدة السيد أشرف، لم تتوقف طوال الجلسة التي استغرقت نحو 5 ساعات، حملت هي وزوجة والدها، الطفلة الصغيرة التي اسموها «سجدة»، عوضا عن طفلتها التي راحت ضحية غدر جارهم، الرجل العجوز الذي تغلبت عليه شهواته فاعتدى عليها وقتلها وخرج للبحث عنها مدعيًا أنه لا يعرف شيئًا.

والدة سجدة: «كان لازم المتهم يتعدم علشان يكون عبرة لغيره»

لم تنطق بكلمة واحدة طوال جلسة النطق بالحكم على قاتل طفلتها والذي يدعى «جمال السيد»، سوى كلمة «الله اكبر»، عقب نطق رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ بحكم الإعدام بحق المتهم، لتنهار في البكاء مبدية سعادتها بالحكم الذي شفى صدرها: «الحكم عادل، وكان لازم المتهم يتعدم زي ما اغتال براءة بنتي وزي ما قتلها بكل وحشية، لو بإيدي كنت قتلته بنفس الطريقة اللي قتل بها بنتي، وعلشان يكون عبرة لغيره».

كانت السيدة بسمة عبده، حاملًا في الشهر الثامن حينما قُتلت ابنتها «سجدة»، ولم تكن تعلم أنها تحمل في أحشائها طفلة، لتقرر مع زوجها تسميتها بـ «سجدة»، لتكون عوض الله لها: «كانت بنتي سجدة قبل ما تتقتل بتقولي أنا مستنية أختي أو أخويا علشان أشيله وألعب معاه، وماكنتش عارفة إنها هتروح قبل اللحظة اللي انتظرتها كتير بسبب صعوبة حملي، علشان كدة سمينا مولودتي سجدة، وربنا عوضني بيها».

والدة سجدة تحمل طفلتها الجديدة خلال جلسة النطق بالحكم

صممت والدة الطفلة سجدة، على حمل مولودتها الجديدة التي تبلغ من العمر نحو 8 أشهر، لتكون شاهدة على الأحداث الأليمة التي مرت بها الأسرة: «صممنا نجيب سجدة معانا الجلسات علشان لما تكبر تكون شاهدة على أن أختها ماتت شهيدة، ويكون ليها ذكرى وتعرف إنها اتسمت على اسم اختها».

دموع الجدة كانت الأبرز خلال تواجدها في المحكمة، فلم تتوقف طوال اليوم خاصة أن الطفلة سجدة كانت في زيارة لها وقُتلت بالقرب من منزلها: «المتهم منه لله، استغل إن سجدة جاية مع أمها عندنا، واستدرجها وقتلها وسرق حلقها الدهب، وطلع يدور معانا بدموع التماسيح، ربنا يحرق قلبه زي ماحرق قلبنا».

حكم بإعدام قاتل الطفلة سجدة في كفر الشيخ

سعادة كبيرة انتابت الجدة التي ظلت حاملة سجدة الصغيرة بين ذراعيها وذلك عقب النطق بحكم إعدام القاتل، لتهلل فرحًا، وتؤكد أنه أخذ ما يستحق من الجزاء: «خد جزاءه وربنا عادل وقضاء مصر عادل، وكنت متوقعة أنه ياخد حكم إعدام لبشاعة الجرم الذي ارتكبه».

وقضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد عبدالله عبدالكريم، وعمرو محمد الششتاوي، وسكرتارية مجدي غانم، وبحضور معتز السبع، وكيل النيابة، بإعدام قاتل الطفلة سجدة، وذلك في أحداث القضية رقم 26602 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 2759 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.