رسالة من القاضي لـ قاتل الطفلة سجدة: سلكت درب الهاوية وسبحت في بحر قاذوراتك

رسالة قوية مؤثرة هزت وجدان من في قاعة محكمة الدائرة الرابعة جنايات كفر الشيخ، وجهها المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة لـ«جمال.ا»، قاتل الطفلة سجدة السيد أشرف، وذلك قبل النطق بحكم إعدامه شنقًا لما اقترفه من جرم مشهود في حق الطفلة البريئة.

وقال رئيس المحكمة، للمتهم البالغ من العمر 60 عامًا: «علامات الستين على وجهك، واشتعل الرأس شيبًا، لقد جئت شيئا إِدا، وامتطيت جواد سفالاتك، وسلكت درب الهاوية، وسبحت في بحرِ قاذوراتك، استدْرجت الطفلة سجدة وسنوها دون الخامسة بمكان قصى بعيِدًا عن أَعين الرقباء، وبِأَكفك الغليظَة نزعت عنها دثارها كاشفًا عورتها، خادشًا الحياءَ مِنها، وحسرْت عنكَ مَلابِسك بائنًا سوأَتكَ، جثت بحدائقهاَ».

القاضي لقاتل سجدة: «لفحْتها بأَنْفاسكَ الكرِيهَة»

وأضاف «أبوغنيم» خلال رسالته لقاتل الطفلة سجدة: «لفحْتها بأَنْفاسكَ الكرِيهَة، وطأتها فانْسالَ الدم من مكمنِهاَ، شُلتْ مُقاوَمَتُها، وخَارتْ قُواها مِن ضعف، اِسْتَعطَفت، اِسْتَرْحَمَتْ، نَظَرَتْ نَظْراَتٍ شَاخصة واحْتقن مُحَيّْاهَاَ، صَرَخَتْ وصُراخها ذهبَ أَدراَجَ الرِياحْ، أَنّْتْ فصمَتت، وَصَمتها مَزقَ سكون الكونِ من حولِهاَ، فَاضتْ رَوْحهاَ إلى بَارئِها، تَركْتَهاَ مِزْقًا وأَسْماَلًا بالية».

تابع رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ: «حَمْلْتَها بآثاَمِكَ إلى زوجةِ ابنك، طَالِبًا لَها الحياةَ بحُقنَةِ دواء أَبَتْ الصَغِيرَةُ العَوْد بَعدَ أَن ذَاقَتْ حُلوَ الفناء، أَصَحِبَكَ الشَيّْطَانُ أم أَنتَ الذي اِصْطَحَبْت، ألم يَطلبُ مِنْكَ أن تُكفْ، لقد اِعتَراَهُ الخِزي إن لم يَكُنْ لَكَ دين فعلى الإنسانِيَةِ أَجِبْ، كيفَ تَحيا بعدَ أن جَعَلْتَ عُمْرَ الصغِيرَةِ كلحظاتِ التعبُدِ في المحراب، وكَدقَائِق الوقوفْ عَلى جَبَهاَتِ القِتَالْ كلحظاتِ الاحتضارِ والميلاد جَمِيعُهاَ كلحظةِ فِراق».

تفاصيل القضية

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد عبدالله عبدالكريم، وعمرو محمد الششتاوي، وسكرتارية مجدي غانم، وبحضور معتز السبع، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 26602 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 2759 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

وفي يوليو 2021 استدرج المتهم الطفلة سجدة السيد أشرف بحجة شراء حلوى لها في أثناء لهوها أمام منزل جدها بقرية الثمانين لتابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ، وقتلها.