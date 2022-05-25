الحكم بإعدام قاتل الطفلة سجدة في كفر الشيخ.. وأسرتها: شكرا للقضاء

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، وعضوية المستشارين محمد عبدالله عبدالكريم، وعمرو الششتاوي، ومجدي محمد غانم سكرتير الدائرة، التصديق على حكم إعدام جمال السيد، 60 عامًا، المتهم بقتل الطفلة سجدة السيد أشرف، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي من فضيلة المفتي، كما قررت معاقبة المتهمة الثانية نورهان عبدالمنعم، بالسجن لمدة عام واحد.

صرخات وهتافات التكبير في الجلسة

وخلال أحداث الجلسة، ضجت المحكمة صراخًا من قبل أهل الطفلة سجدة مهللين ومكبرين فرحًا بحكم إعدام المتهم الذي استغل براءة الطفلة التي لم يتخط عمرها الـ4 سنوات، وقتلها ثم وضعها في «شوال» أسفل «بير سلم» منزله وخرج ليبحث عنها مع ذويها.

قاتل الطفلة سجدة يبكي خلال الحكم عليه بالإعدام

وظل قاتل الطفلة سجدة يبكي دون التلفظ بشيء، وذلك بعد النطق بإعدامه، كما عبرت والدة سجدة عن فرحتها وشكرها للقضاء المصري الذي اقتص لدماء ابنتها البريئة، مؤكدة أنها كانت حامل حينما قُتلت سجدة، ورزقها الله بمولودة أخرى أطلقت عليها اسم «سجدة» أيضًا لتكون عوضًا من الله لها، معقبة: «كنت حامل وكانت سجدة الله يرحمها بتنتظر أولد علشان تشيل أختها أو أخوها لكن يشاء القدر أن تُقتل سجدة وأجيب سجدة تانية».

وعبر السيد أشرف والد الطفلة سجدة عن سعادته بحكم الإعدام، قائلًا: «من قتل يُقتل والقضاء المصري عاجل، وهذا الذئب البشري قتل بنتي اللي كانت بتناديه وتقوله يا جدي وخرج بدموع التماسيح يدور معانا لحد ما اكتشفنا أنه القاتل، وحرمني من بنتي أجمل حاجة في حياتي».

تفاصيل قتل الطفلة سجدة بكفر الشيخ

وفي يوليو 2021 استدرج العجوز الطفلة البريئة بحجة شراء حلوى لها في أثناء لهوها أمام منزل جدها بقرية الثمانين لتابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ، ثم أجبرها على الصعود معه للسطح، واعتدى عليها جنسيًا ثم قتلها وسرق قرطها الذهبي لكنه اكتشفت الشرطة أمره.