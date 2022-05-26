ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 1.59% خلال تداولات اليوم.. الرطل بـ2.17 دولار

ارتفعت عقود قهوة أرابيكا الآجلة خلال تداولات اليوم، ورغم ذلك الارتفاع إلا أنها حجم التداولات كان منخفضًا بنحو 2.2 دولار للرطل بحسب تقرير شركة «ICE»، مقارنة بأعلى مستوى وصلت له في 17 مايو الماضي، إذ جرى تداولها في ذلك الوقت بـ2.3 دولار، وسط تراجع مخاطر الصقيع في البرازيل أكبر منتج لها، بحسب تقرير مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس».

ارتفاع أسعار القهوة خلال تداولات اليوم

وأضاف التقرير أن أسعار القهوة الآن ارتفعت بنسبة 1.59% خلال تداولات اليوم، ليسجل رطل القهوة مبلغ 2.17 دولار، وبالرغم من ارتفاع الأسعار اليوم إلا أن أسعار القهوة العالمية انخفضت خلال أسبوع بقيمة -0.71%، وارتفعت أسعار القهوة على أساس سنوي بقيمة كبيرة تقدر بنسبة 39.40٪ خلال عام.

وقال عدد من خبراء الأرصاد الجوية، إن الرياح والسحب في ولاية ميناس جيرايس، أكبر منطقة لزراعة أرابيكا في البرازيل ، حالت دون حدوث انخفاض حاد في درجات الحرارة ، ما أدى إلى إزالة خطر الصقيع الضار بالمحاصيل.

وأضافوا أنه بالرغم من أن خطر الارصاد الجوية لم يؤثر بشكل كبير على الإنتاج، إلا أنه لا يزال السوق على أهبة الاستعداد من مخاطر الصقيع في البرازيل خلال الموسم الحالي، وذلك بسبب الصقيع الذي ألحق أضرارًا جسيمة بالمحصول العام الماضي، ودفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمان.

ارتفاع مخزون البن الأخضر

في الوقت نفسه، أفادت جمعية البن الأخضر مؤخرًا أن مخزون البن الأخضر في الولايات المتحدة في أبريل، ارتفع بقيمة + 1.5٪ على أساس شهري و+ 2.5٪ على أساس سنوي إلى 5.907 مليون كيس، وحققت أسعار القهوة أعلى مستوى سعري لها على الإطلاق عند 3.39 دولار للرطل في أبريل من عام 1977.