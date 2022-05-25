«الصحة العالمية» تكشف عن الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة بفيروس جدري القرود

قالت الدكتورة شيرين النصيري مسؤول طبي بوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنّه بداية من 23 مايو تمّ الإبلاغ عن 131 حالة مؤكدة من فيروس جدري القرود، و106 حالات مشتبه بها من 18 دولة حتى الآن، مشيرةً إلى أنّ هذه الأرقام قابلة للزيادة.

جدري القرود مرض ليس خطيرا

وأضافت «النصيري»، خلال تصريحات عبر تقنية ZOOM، ببرنامج مساء DMC، على قناة DMC، من تقديم الإعلامي رامي رضوان، أنّ جدري القرود مرض بسيط ولا يسبب أمراضا خطيرة، إذ يصيب ذي المناعة الضعيفة ومصابي الأمراض المزمنة: «ما نشهده الآن تغيرا في نمط الفيروس، حيث انتشر في بلدان تختلف عن البلدان المتوطن فيها».

وأوضحت مسؤول طبي بوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أنه لم يتم الإبلاغ بأي وفاة حتى الآن بسبب الإصابة بمرض جدري القرود، الأمر لا يستدعي القلق ويجب أن نكون حذرين، وتكرار سيناريو في جدري القرود أمر مستبعد لأسباب عدة؛ لأن فيروس كورونا كان فيروسا جديدا ولم يكن له علاج أو تطعيم أو طريقة للتشخيص، ولكن مع التقدم استطعنا تشخيصه بشكل جيد.

سر الاختلاف بين كورونا وجدري القرود

وأشارت الدكتورة شيرين النصيري مسؤول طبي بوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إلى أنّ الوضع مختلف في جدري القرود، إذ يتعامل العالم معه منذ 40 سنة، وليس معديا بطريقة كبيرة، ولا ينتقل من شخص لآخر إلا عن طريق التلامس القريب لفترات طويلة، وبالتالي فإن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالعدوى هم مقدمو الخدمة الصحية أو الشركاء.

وأوضحت أن الخطر على المجتمع نتيجة الإصابة بمرض جدري القرود قليل، لافتةً إلى أنّ الفيروس يمكنه الانتقال عن طريق الرذاذ او العطس او الكلام أو السعال.