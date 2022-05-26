ألمانيا: أوروبا لن تكون بحاجة للغاز الروسي بنهاية 2022.. وبوتين سيخسر

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنّ بلاده تخطط للاستغناء عن الغاز الروسي بنهاية العام، لافتا إلى أنّ أوروبا ستنهي اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية بشكل كلي، حسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز الإخبارية في نبأ عاجل غنها قبل قليل.

شولتس: بوتين فشل في تحقيق أهدافه

وأضاف المستشار الألماني، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فشل في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، مشيرا إلى أنّه لن يلجأ للتفاوض قبل إدراكه بأنّه لن يخرق دفاعات أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع المستشار الألماني، أنّ دول حلف شمال الأطلسي لن تجلب الناتو إلى أي صراع مع روسيا، مؤكدا أنّ بوتين لن يربح الحرب في أوكرانيا، زأوكرانيا لن تقبل بسلام يفرض عليها، مشيرا إلى أنّ دول الاتحاد الأوروبي لن تسمح لبوتين بـ«إملاء» شروط السلام في أوكرانيا.