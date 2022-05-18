رواد أعمال: خطة الحكومة تجعل مصر أرضا خصبة للاستثمارات

خصص برنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، فقرته الحوارية لدعم الصناعة المصرية، عبر استضافه عدد من المستثمرين ورواد الأعمال، الذين تحدثوا عن خطط الحكومة لدعم الصناعة والمنتج المحلي.

«النجار»: قرارات رئيس الحكومة تسهل إنشاء الشركات

من جانبه، قال أحمد النجار، رائد أعمال ومؤسس شركة تكنولوجية متخصصه في إعادة تدوير المخلفات الصلبة، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة تجعل مصر أرض خصبة لريادة الأعمال في مصر وخارجها، لافتًا إلى أن قرارات رئيس مجلس الوزراء ستساهم كثيرا في تسهيل تأسيس شركة أو مشروع للعمل.

القرارت خطوط عريضة لتحديد مستقبل ريادة الأعمال في مصر

وأضاف «النجار»، أن القرارت بمثابة خطوط عريضة لتحديد مستقبل ريادة الأعمال في مصر، إذ أن الحكومة لديها بعد نظر لأنها لا تتحدث عن الاستثمار إلا بعد تمهيد البنية التحتية المصرية.

واستطرد: «مع الوقت هيظهر حجات تانية لرواد الأعمال لتوجيه الشباب نحو الأفكار وإنجاز المشروعات، إذ أن مبادرة رواد النيل والتي أطلقها البنك المركزي المصري تساعد رواد الأعمال، وتسهل طريقهم عبر البرامج الحكومية المختلفة، وبمختلف المحافظات كافة».

عمر العطار: القرارات تجذب الاستثمارات الخارجية

وأوضح عمر العطار، رائد أعمال ومتخصص في صناعة المنازل الذكية، أن القرارات الجديدة ستساعد في جذب الاستثمارات الخارجية، إذ أن مصر وخلال الفترة الأخيرة سعي الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جذب المستثمرين والصناعات الأجنبية إلى مصر وتأسيسهم للشركات.

وتابع: «الاستشارات والدعم المادي هو المعول الرئيسي لينا، وبيساعدنا ناس لديهم خبرة كبرى في إقامة المشروعات المختلفة، ما يضمن جدوى أكبر للمشروعات التي يتم إنشائها في مصر».